UEFA ülke puanı değişti UEFA sıralaması belli oldu

Fenerbahçe’nin kazanmasıyla gelen 0.5 puan ve Türkiye’nin ilk 10 hedefindeki rakiplerinden olan İskoçya’dan gelen güzel haber UEFA sıralamasındaki yerimizi sağlamlaştırdı.

Abone ol

Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup maçında Alman devi Bayern Münih'e 3-1 yenildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü hafta müsabakasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşan Beşiktaş rakibine 3-1 yenildi. Konferans Ligi’ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets’i 3-1 yendi.

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, haftayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamladı. Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye’nin hanesine 0.5 puan yazıldı.

İskoç ekiplerinin Türk takımlarından daha kötü bir performans sergilemesinin ardından puan farkı 0.1 puan lehimize açıldı ve 9. sıradaki yerimizi yine sağlamlaştırmış olduk. (Celtic 2-2 Atletico Madrid, Glasgow Rangers 0-0 Sparta Prag, Aberdeen 2-3 PAOK )

Türkiye ülke puanı sıralamasında 9. basamaktaki Türkiye yerini korudu, 11. sıradaki Avusturya ile arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.

1- İngiltere: 93.178

2- İspanya: 79.614

3- İtalya: 75.855

4- Almanya: 73.624

5- Hollanda: 57.100

6- Fransa: 56.331

7- Portekiz: 49.816

8- Belçika: 41.800

9- TÜRKİYE: 35.350

10- İskoçya: 32.650

11- Avusturya: 31.000

12- İsviçre: 30.775

13- Çekya: 28.300

14- Danimarka: 28.200

15- Norveç: 27.875

Şampiyonlar ligi

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada tamamlarsa 2023/24 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

9. olmanın tek avantajı var

Türkiye 9. sıradaki yerini korursa; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.