İsrail jetleri, Suriye'nin Halep kentindeki havalimanını hedef aldı

Suriye'ye yönelik İsrail saldırıları da bölgedeki gerginliği artıran bir başka faktör. Bu tür saldırılar, Suriye hükümeti ile İsrail arasındaki gerilimi yükseltiyor ve bölgenin istikrarını tehdit ediyor.İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in hava saldırısında Halep Havalimanı'nın vurulduğunu açıkladı.

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Suriye devlet televizyonu, Halep Uluslararası Havalimanı'na yapılan bir İsrail saldırısını duyurdu. Söz konusu haberde, havalimanı pistinin hasar gördüğü ve bu saldırının gerçekleştiği belirtildi. İsrail, hem Gazze'deki saldırılarına devam ederken hem de Suriye topraklarına yönelik farklı bölgelerde çeşitli zaman aralıklarında hava saldırıları düzenliyor. Bu olaylar, bölgedeki gerginliği artırıyor ve uluslararası ilişkilerde dikkatle izleniyor.

DÜN DE SURİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

Dün de Suriye tarafından yapılan açıklamada İsrail'in, Dera kentinde askeri noktalara düzenlediği hava saldırısında 8 askerin öldüğü belirtildi. Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yerel saatle 01.45 sıralarında Golan Tepeleri'nden Dera kenti kırsalındaki askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

8 ASKER ÖLDÜ, 7 ASKER YARALANDI

Saldırıda 8 askerin öldüğü, 7 askerin ise yaralandığı belirtilen açıklamada, ayrıca maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye topraklarından İsrail'e roket atılmasına karşılık savaş uçaklarının Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef aldığı ifade edildi.

"ORTADOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ" MESAJI VERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı operasyon sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Filistinli silahlı kişilerce gerçekleştirilen benzeri görülmemiş çok yönlü saldırıya verdiği tepkinin "Orta Doğu'yu değiştireceğini" söylemişti.