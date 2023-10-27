Beslenme ve Diyet Uzmanı olan Hande Soydemir, çocuklar için günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunun altını çizerek, “Kahvaltı yapılmadığı takdirde, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma olur. Bu sebeple çocuğunuzu okula kahvaltı etmeden göndermeyin” dedi.

Abone ol

Okul çocuklarının, birçok besin öğesine olan ihtiyacının hızlı büyüme ve gelişme nedeni ile hayatın diğer dönemlerine kıyasla daha fazla olduğunu vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir, çocukların bu dönemde hem doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları hem de yeterli ve dengeli beslenmeleri gerektiğini söyledi. Çocuklar için okul döneminin yavaş ancak büyümenin kesintisiz sürdüğü bir dönem olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Soydemir, sağlıklı büyüme için enerji ve besin öğelerinin yeterli ve dengeli miktarda olması, başta enerji, protein, kalsiyum, demir ve B grubu vitaminler olmak üzere tüm besin öğelerinin doğru besin tercihleri ile sağlanması gerektiğini anlattı.

“Dört ana gruptaki besinleri tüketmeliler”

Çocukların, sağlıklı büyüme ve gelişmesi için dört besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarda ve dengeli şekilde tüketmelerinin önemine değinen Diyetisyen Soydemir, “Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, peynir; et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, kuru baklagiller; sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç ve bunun gibi besinlerin öğünlerde yeterli miktarlarda tüketilmesine dikkat edilmelidir. Mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketiminin arttırılması önemlidir. Özellikle enerji değeri yüksek ancak besin değeri açısından fakir olan atıştırmalıklar yerine, vitamin ve mineraller açısından zengin taze ve mevsiminde sebze, meyvenin tüketimi tercih edilmelidir. Bu tercihler çocukların hastalıklara karşı direncini arttırdığı, bağışıklık sistemini desteklediği gibi sağlıklı büyüme ve gelişmeyi de destekleyecektir. Bu nedenle çocukların daha fazla ‘taze’ ve ‘mevsimine uygun’ sebze ve meyveleri tüketmesi önemlidir” diye konuştu.

“Kahvaltıda yumurta yenilmeli”

Diyetisyen Soydemir, öğrenciler için günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunun altını çizerek, “Kahvaltı yapılmadığı takdirde, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma olur. Bu sebeple, öğrencilerin güne yeterli ve dengeli bir kahvaltı ile başlaması okul başarısının artmasında son derece önemlidir. Çocuğunuzu okula kahvaltı etmeden göndermeyin. Anne sütünden sonra örnek proteine sahip tek besin olan yumurta, çocukların beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle kaliteli protein ve zengin vitamin ve mineral içeriğinden dolayı haşlanmış ya da omlet şeklinde yumurtanın kahvaltıda sıklıkla tüketilmesi gereklidir” dedi.

Okulda veya evde ders çalışırken açlık hissedildiğinde tüketilen besinlere dikkat etmek gerektiğini belirten Diyetisyen Soydemir, örneğin şeker ve şekerli besinler, cips ve bunun gibi yağlı ve tuzlu besinler, gazlı içecekler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek arası peynir, taze sıkılmış meyve suları, kuru yemiş ve kuru meyve gibi ara öğünlerin tüketilmesini tavsiye etti.

“Çantalarında kuruyemiş ve kuru meyveler olsun”

Çocukların beslenme çantasında taşıması kolay ve besleyici besinler olması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Soydemir özellikle fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ile kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyvelerin hem çocuğun okul başarısını olumlu etkileyeceği hem de enerji vereceği için yer alması gerektiğini dile getirdi. Bu gıdaların aynı zamanda tatlı isteğini baskılayacağını, böylece de çocukları sağlıksız abur-cuburdan uzak tutacağını sözlerine ekledi.

Diyetisyen Soydemir, çocuklara verilebilecek ara öğünlere dair şunları söyledi:

“İçecek olarak süt, taze sıkılmış meyve suyu, ayran tercih edebilirler. Beslenme çantasına ana yemek için ise taze sıkılmış meyve suyu-peynirli ve bol yeşillikli tam buğday ekmeğine sandviç, ayran- simit- meyve, süt- ev yapımı kek, taze sıkılmış meyve suyu-ev yapımı poğaça, ayran veya taze sıkılmış meyve suyu-ekmek arası köfte/tavuk/balık, patates salatas-1 bardak ayran tercih edilebilir.”