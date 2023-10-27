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Mısır'da 5 bin yıllık ilk kadın firavunun mezarı bulundu

Mısır'da 5 bin yıllık ilk kadın firavunun mezarı bulundu

Arkeologlar, Mısır'da yaptıkları kazılarda 5 bin yıl önce Mısır'a hükmetmiş olan ilk kadın firavunun mezarına ulaştı. Arkeologlar aynı zamanda mezarın içinde üzüm çekirdekleri ve bazı değerli eşyalar da buldu.

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Arkeologlar, 5 bin yıl önce hükmetmiş bir güçlü kadının mezarını buldu

Orta Mısır'da bulunan bu türbe alanının, unutulmuş bir kadın firavun olan Meret-Neith'in son dinlenme yeri olabileceğine inanılıyor.

Meret-Neith, eşi Kral Djet ve oğlu Kral Den ile birlikte eski Mısır'ın ilk hanedanlığının hükümdarlarından bazılarıydı. Ancak son kazılar, onun da aynı derecede güçlü bir figür olabileceğini göstermekte.

Eğer bu doğruysa, Meret-Neith, antik Mısır'ın ilk kadın hükümdarı olurdu

Ancak bazı uzmanlar bu teoriyi sorgulamakta, çünkü bu dönemde genellikle kadınlar ve kızlar kraliyet halefi olarak düşünülmezdi. Mısır'da 5 bin yıllık ilk kadın firavunun mezarı bulundu Fakat türbesi, kraliyet figürlerine uygun bir şekilde yapıldığı için onun etkili bir kişi olduğu tahmin edilmekte.

Mezarın içindeki yüzlerce mühürlü şarap kavanozu gibi zengin eşyalar, onun olağanüstü derecede yüksek bir yetkiye sahip olduğunu göstermekte. Bu kavanozlar, üzüm çekirdekleri ile doluydu ve bazıları son derece iyi korunmuş durumdaydı. Bu kavanozlar, şimdiye kadar bulunan en eski şarap kanıtlarından biri olarak kabul edilmekte.

Mısır'da 5 bin yıllık ilk kadın firavunun mezarı bulundu

Bu önemli keşif, Viyana Üniversitesi'nden Christiana Köhler'in başkanlığını yaptığı bir arkeolog ekibi tarafından bulundu. Köhler, "Şarap artık sıvı değildi ve kırmızı mı yoksa beyaz mı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak organik kalıntılar, üzüm çekirdekleri ve muhtemelen tartar gibi kristaller bulduk ve bunların hepsi şu anda bilimsel olarak analiz ediliyor.

Muhtemelen bu, şimdiye kadar bulunan ikinci en eski doğrudan şarap kanıtıdır; en eski kanıt da Abydos'tan geliyor" dedi. Köhler, "Yeni kazılar, bu eşsiz kadın ve onun dönemi hakkında heyecan verici yeni bilgiler ortaya çıkarıyor" dedi.

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