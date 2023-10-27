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22 yıldır atıl durumdaki petrol kuyusu faaliyete geçirildi!

22 yıldır atıl durumdaki petrol kuyusu faaliyete geçirildi!

Libya Ulusal Petrol Kurumu, üretimin artırılması planı kapsamında ülkenin güneydoğusunda 22 yıldır atıl durumda olan petrol kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi.

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Kurumdan yapılan açıklamada, Arap Körfez Petrol Şirketine (Arabian Gulf Oil Company) bağlı teknik ekiplerin, Bingazi'nin 500 kilometre güneydoğusundaki Mesle Petrol Sahası'nda 22 yıldır "üretimi olmayan" şeklinde sınıflandırılan kuyuyla ilgili çalışmalarında sonuca ulaştığı aktarıldı.

Yeniden sondaj işlemlerinin ardından kuyunun günlük 1510 varil petrol üretecek şekilde faaliyete geçtiği kaydedilen açıklamada, petrol üretim oranlarının artırılması planı çerçevesinde bu adımın atıldığı ifade edildi.

Libya, içinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararından muaf tutulmuştu.

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