Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Salgın hastalık vakaları tespit edildi

İsrail'in tam ablukası ve bombardımanı altında olan Gazze'de şimdi de salgın hastalık tehlikesi baş gösterdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bir günde çoğu çocuk 3 bin 150 kişide çeşitli salgın hastalık vakaları tespit edildiğini açıkladı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Gazze'de bir günde çoğu çocuk 3 bin 150 kişide çeşitli salgın hastalık vakaları tespit edildi. Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonuna ardından tam abluka ve bombardıman altına alınan Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Gıda, su ve elektriğin verilmediği kentte en önemli ihtiyaç ise yakıt. Yakıt yetersizliği sebebiyle hastanelerde sistemler çöktü.

SALGIN HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda uyuz, ishal, su çiçeği, cilt hastalıkları ve bronşit gibi hastalıkların tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bir günde sağlık ocaklarında çoğu çocuk olmak üzere 3 bin 150 salgın hastalık vakası tespit edildi." ifadeleri kullanıldı. Son Dakika! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Bir günde çoğu çocuk 3 bin 150 kişide çeşitli salgın hastalık vakaları tespit edildi

BÜYÜK KALABALIKLAR NEDENİYLE HIZLA YAYILIYOR

İçme ve günlük kullanım suyunun yetersizliği ile kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamadığına vurgu yapılan açıklamada, "Barınma merkezlerindeki büyük kalabalıklar nedeniyle salgın hastalıklar hızla yayılıyor." ifadesine yer verildi.

BÜYÜK BİR SALGIN DALGASINA DÖNÜŞEBİLİR

Hastanelerin durumunun kötüleştiği kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'ni vuracak ve kontrol edilmesi mümkün olmayacak büyük bir salgın dalgasına" karşı uyarıda bulunuldu. Son Dakika! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Bir günde çoğu çocuk 3 bin 150 kişide çeşitli salgın hastalık vakaları tespit edildi

YAKIT BİTTİ, SİSTEM ÇÖKTÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle ciddi enerji eksiği baş göstermiş, bölgeye yakıt girişine izin verilmediği için hastanelerin jeneratörlerinin durma noktasına geldiği duyurulmuştu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası nedeniyle yakıt bittiği için hastanelerdeki cihazlar güneş enerjisi ile çalıştırılıyor. Bazı hastanelerde ise doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Lahia kentinde Endonezya Hastanesi'nde dün gece yakıtın bitmesi sonucu elektrik kesildi. Hastanedeki doktorlar, çok sayıda hastanın solunum cihazına bağlı olması nedeniyle can kayıpları yaşanmasından endişe ediyor.

HASTANELERDEKİ MALZEMELER TÜKENDİ

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hastanelerimizdeki sağlık sistemi tamamen çöktü" denildi. Filistin Kızılayı Gazze Müdürü Dr. Bashar Murad, çocuklar için süt bile bulamadıklarını açıklayarak "Hastanelerdeki malzeme tükendi, 10'dan fazla hastane hizmet dışı kaldı." dedi. Son Dakika! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Bir günde çoğu çocuk 3 bin 150 kişide çeşitli salgın hastalık vakaları tespit edildi

6 BİNE YAKIN İNSAN CAN VERDİ

Öte yandan Filistin'de İsrail'in 7 Ekim'den beri süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 5.791'e yükseldi. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 16 bini aştı.

ÇÖP YIĞINLARI SALGIN HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Gazze Şeridi'nde kamu hizmetleri durma noktasına geldi. Belediyelere bağlı kamyonların saldırı riski nedeniyle çöpleri toplayamaması sonucu çöpler sokaklarda ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda birikiyor.

"HASTALIKLARIN YAYILMASINA YOL AÇACAK"

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi'nin belediye başkanı Dr. Hatem Al-Ghamri, kamyon şoförlerinin İsrail'in hava saldırılarının hedefi olmamak için görevlerini yapamadığını söyledi. Ghamri, "Çöpün toplanamaması, hastalıkların yayılmasına ve halkın acılarının artmasına neden olacak büyük bir sorundur" dedi. Ghamri, rastgele çöp toplama alanları oluşturulduğunu, ancak bunların yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirtti.