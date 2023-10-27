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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 7.677,78 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,73 puan artışla ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.677,78 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,76 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 0,18 ile madencilik oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,19 yükselişle 7.662,05 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

ABD'de bilanço sezonu pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı oynaklığın artmasına neden olurken, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon'un geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13 yükseldi.

Amazon'un karlılığının beklentileri aşması ise dünya genelinde dünkü düşüş eğiliminin tersine dönmesinde etkili oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

TCMB'den yapılan duyuruda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği belirtilerek, son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre de TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.550 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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