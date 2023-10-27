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Kuzey Denizi'nde iki yük gemisi çarpıştı

Kuzey Denizi'nde iki yük gemisi çarpıştı

Kuzey Denizi'ndeki Alman Körfezi'nde iki yük gemisinin çarpıştığı bildirildi. Çarpışma sonucu Verity gemisinin battığı ve birçok kişinin kayıp olduğu belirtildi. Arama çalışmalarına çok sayıda gemi ve bir helikopterin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Alman Denizcilik Acil Durum Merkezi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Polesie" ve "Verity" adlı yük gemilerinin, yerel saatle 05.00'te Helgoland Adası'nın 22 kilometre güneybatısı, Langeoog Adası'nın 31 kilometre kuzeydoğusunda çarpıştığı belirtildi.

Çok sayıda kişi kayıp!

Çarpışma sonucu Verity gemisinin battığının varsayıldığı ifade edilen açıklamada, birçok kişinin kayıp olduğu, arama çalışmalarına çok sayıda gemi ve bir helikopterin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bir kişinin denizden kurtarıldığı aktarılan açıklamada, olaya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için bölge üzerinde D0228 tipi sensör uçağın keşif yaptığı kaydedildi. Açıklamada, 22 personelin bulunduğu Polesie gemisinin yüzer durumda olduğu belirtildi.

İngiltere ve İspanya'ya gidiyorlardı

Bild gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık bayraklı "Verity" yük gemisi Almanya'nın Bremen kentinden İngiltere'nin Immingham kentine, Bahamalar bayraklı "Polesie" gemisi ise Hamburg'dan İspanya'nın La Coruna şehrine gidiyordu. Kuzey Denizi; Büyük Britanya, Danimarka, Norveç, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa arasında bulunan bir Atlas Okyanusu denizidir.

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