Gazze Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi tamamen çöktü

Günlerdir İsrail tarafından bombalanan Gazze'deki hastanelerde yakıt olmadığı için sağlık sistemi tamamen çöktü. İsrail'in tam abluka uyguladığı kente cumartesi gününden beri sadece kısıtlı miktarda ilaç ve gıda girmesine izin veriliyor.

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İsrail ordusunun 18 gündür bombardımana tuttuğu Gazze'de hayat durma noktasına geldi. İsrail hastaneleri bombalayıp sivilleri katlederken, bugün ise abluka uygulanan Gazze'deki hastanelerde sağlık sistemi tamamen çöktü.

Günlerdir aralıksız vuruluyorlar

İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları 18 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan Şifa Hastanesi çevresine saldırı gerçekleştirdi. Yüzlerce yaralı ve hastanın tedavi gördüğü, binlerce kişinin ise sığındığı hastanenin çevresi saldırı nedeniyle yoğun duman bulutuyla kaplandı.

Yakıt bitti, sistem çöktü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası nedeniyle yakıt bittiği için hastanelerdeki cihazlar güneş enerjisi ile çalıştırılıyor. Bazı hastanelerde ise doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Lahia kentinde Endonezya Hastanesi'nde dün gece yakıtın bitmesi sonucu elektrik kesildi. Hastanedeki doktorlar, çok sayıda hastanın solunum cihazına bağlı olması nedeniyle can kayıpları yaşanmasından endişe ediyor. Son Dakika! Gazze Sağlık Bakanlığı: Hastanelerimizdeki sağlık sistemi tamamen çöktü.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hastanelerimizdeki sağlık sistemi tamamen çöktü" denildi. Filistin Kızılayı Gazze Müdürü Dr. Bashar Murad, çocuklar için süt bile bulamadıklarını açıklayarak "Hastanelerdeki malzeme tükendi, 10'dan fazla hastane hizmet dışı kaldı." dedi. Öte yandan Filistin'de İsrail'in 7 Ekim'den beri süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 5.791'e yükseldi. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 16 bini aştı.