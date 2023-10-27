BIST 7.706
DOLAR 28,18
EURO 29,81
ALTIN 1.819,72
HABER /  GÜNCEL

Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisi gözaltına alındı

Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisi gözaltına alındı

Kayseri'de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada adli ve idari sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Abone ol

Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı.

Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın rekor üstüne rekor kırıyor gram altın 1800 lirayı aştı! Bomba tahmin sakın bunu yapmayın!
Altın rekor üstüne rekor kırıyor gram altın 1800 lirayı aştı! Bomba tahmin sakın bunu yapmayın!
Kuzey Denizi'nde iki yük gemisi çarpıştı
Kuzey Denizi'nde iki yük gemisi çarpıştı
Çin'in eski Başbakanı Li Kıçiang hayatını kaybetti
Çin'in eski Başbakanı Li Kıçiang hayatını kaybetti
Gazze Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi tamamen çöktü
Gazze Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi tamamen çöktü
Ekrem İmamoğlu duyurdu! Hafta sonu ücretsiz olacak
Ekrem İmamoğlu duyurdu! Hafta sonu ücretsiz olacak
TCDD talimat verdi.. Starbucks ürüleri kaldırılacak!
TCDD talimat verdi.. Starbucks ürüleri kaldırılacak!
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Salgın hastalık vakaları tespit edildi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Salgın hastalık vakaları tespit edildi
BM Genel Sekreteri Guterres'e İsrail'den istifa çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'e İsrail'den istifa çağrısı
İzmir'de DEAŞ'a yönelik operasyon: 21 şüpheli yakalandı!
İzmir'de DEAŞ'a yönelik operasyon: 21 şüpheli yakalandı!
Mısır'da 5 bin yıllık ilk kadın firavunun mezarı bulundu
Mısır'da 5 bin yıllık ilk kadın firavunun mezarı bulundu
Gazze'de durum içler acısı! 29 bin konut tamamen yıkıldı 2 bin kişi enkaz altında
Gazze'de durum içler acısı! 29 bin konut tamamen yıkıldı 2 bin kişi enkaz altında
22 yıldır atıl durumdaki petrol kuyusu faaliyete geçirildi!
22 yıldır atıl durumdaki petrol kuyusu faaliyete geçirildi!