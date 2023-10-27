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Altın rekor üstüne rekor kırıyor gram altın 1800 lirayı aştı! Bomba tahmin sakın bunu yapmayın!

Altın rekor üstüne rekor kırıyor gram altın 1800 lirayı aştı! Bomba tahmin sakın bunu yapmayın!

Altın fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. İsrail-Filistin çatışması nedeniyle yatırımcılar 'güvenli liman' olarak gördükleri altına yöneliyor. Fiyatlar aldı başını gitti. Altın ne kadar oldu, yükseliş devam ediyor mu araştırmaları sürüyor. 

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'Güvenli liman' altında başlayan yükseliş sürüyor. Haftanın son işlem gününde de altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor.  Altının ons fiyatı şu sıralarda 1.986 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Altının gram fiyatı güne hızlı başladı. Gram altın 1800 lirayı aştı. Cumhuriyet altını da 12 bin liraya doğru gidiyor. 

Altın ne kadar?

Gram altın:1.800,69

Çeyrek altın:2.991,00

Cumhuriyet altını:11.964,00

Yarım altın: 6.001,00

Uzmanlar ne diyor?

"Yıl sonuna kadar tekrar bin 880 direncini takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altında beklentisini paylaştı:

 "Gram altın TL fiyatında bin 780 lira seviyesine kadar son bir geri çekilme mümkün olabilir. 2024 yılında 2 bin 500 lira seviyesi gündemde kalmaya devam ediyor. Altın borcu olan veya düğün yapacaklar bu seviyeleri fırsat olarak görebilir"

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