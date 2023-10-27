Genç kız, silahla okulu basıp öğrenciyi başından vurdu

Öğrencileri sevmediğini söyleyen 15 yaşındaki saldırgan polis tarafından yakalandı. Kız öğrencinin başından vurulduğu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Brezilya'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci yaralandı. 15 yaşındaki bir kız öğrencinin öğrencileri sevmediği için bu saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

1 Öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralandı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Sapopemba devlet okulunda, 15 yaşındaki bir kız öğrenci silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, 1 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı. Saldırgan öğrenci, polis tarafından tutuklandı.

Öğrencileri sevmediği için saldırdı

Yetkililer, saldırganın bu saldırıyı bir hafta öncesinden sosyal medya hesabından duyurduğunu ve saldırıyı diğer öğrencileri "sevmediği için" yapacağını ifade ettiğini aktardı.

Saldırı anı kamerada

Okulun güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan saldırıda, yüzü maskeli saldırganın sınıfa girerek rastgele öğrencilerin üzerine ateş ettiği ve merdivenlerden inen bir kız öğrencinin arkasında gelerek kafasından vurduğu görüldü.

Devlet başkanından mesaj

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, açıklamasında ölen öğrencinin ailesine baş sağlığı dileğinde bulunarak, olaydan üzüntü duyduğunu bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.