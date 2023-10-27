İslam İşbirliği Teşkilatından Gazze için acilen "maksimum yardım" çağrısı!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam dünyasına, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu yaşanan insani felaketin hafifletilmesi için "acilen mümkün olan maksimum yardımın yapılması" çağrısında bulundu.

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İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırısı sonucu binlerce şehit ve yaralının olduğu, yüzlerce binanın yıkıldığı, altyapının tahrip edildiği, su ve elektriğin kesildiği, yakıt ve ilacın tükendiği, rastgele saldırılar nedeniyle Filistinlilerin yerlerinden edildiği" belirtildi.

İİT üyesi ülkelerin, Filistin halkının direnişinin desteklenmesi, gıda, tıbbi malzeme ve ayni yardımların sağlanması konusunda önemli bir görev üstlendiği ifade edilen açıklamada, bu ülkelerin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, İİT üyesi ülkeler, İİT'ye bağlı kuruluşlar ve İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarından, İsrail'in Gazze'de savunmasız sivillere saldırıları sonucu yaşanan insani felaketin hafifletilmesi için "acilen mümkün olan maksimum yardımın yapılması" istendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.