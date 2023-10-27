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Türkiye'den 2 yardım uçağı daha Gazze için hareket etti

Türkiye'den 2 yardım uçağı daha Gazze için hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 uçağın daha hareket ettiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 uçağın daha hareket ettiğini açıkladı.

"Gazze için 2 yardım uçağı daha hareket etti"

Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 uçak daha Ankara'daki 11'inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan hareket etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmaya devam ediyoruz.

Dün gerçekleşen 2 sortinin ardından bugün de sabah 06.00'da ve 07.30'da Hava Kuvvetlerimize ait 2 uçak daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara'dan Mısır'a hareket etti" denildi.

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