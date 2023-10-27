TAB Gıda, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ’nin payları Ata Yatırım, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde, rekor taleple sonuçlanan halka arz sonrasında, TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de TL bazında bugüne kadar yapılan en büyük halka arza imza atan TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Türkiye tarihinin en büyük yapılarından Atatürk Barajı’nı hayata geçiren Ertuğrul Kurdoğlu’nun kurduğu ve milli bir gurur haline gelen şirketin mirasını 29 yıldır rekor başarılarla sürdürüyor.

Dünyaca ünlü ve kendi yarattığı markalarla, yerli bir şirket olarak ülkedeki tüketicileri en yeni hizmet anlayışıyla buluşturan TAB Gıda, talep toplama sürecinde karşılaştığı yoğun ilgiyle Türkiye’de bir rekora daha imza attı.

Türkiye’de yarattığı 22 bini aşkın istihdam ve ekonomiye katkılarını hız kesmeden sürdüren TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzında 18-19-20 Ekim'de 1 TL nominal değerli pay için 130 TL’den talep toplandı.

TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

Satışa sunulan 52 milyon 500 bin TL nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6,8 milyar TL, halka açıklık oranı yüzde 20,09 olarak gerçekleşti. TAB Gıda’ya yurt içi kurumsal yatırımcılardan 4,2 kat, yurt içi bireysel ve Grup çalışanlarından oluşan yatırımcılardan ise 2,1 kat talep geldi.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmış oldu. Dağıtım sonucunda, payların yüzde 78,1’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si de yurt içi kurumsal yatırımcılara, kalanı Grup çalışanlarına tahsis edildi. TAB Gıda payları TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.