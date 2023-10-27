Karaman'da üvey oğlunun bıçakladığı kişi öldü!

Karaman'da üvey oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.Abone ol
Sedat K, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evde eşinin oğlu K.K. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K'nin bıçakla Sedat K'yi göğsünden ve karnından yaraladığı iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedat K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri K.K'yi gözaltına aldı.