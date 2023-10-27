Koç Holding yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu,"Kültürel dönüşümümüzün merkezine insanı yerleştiren bir Topluluk olarak, ülkemizin ve dünyanın en iyi işverenleri arasında uzun yıllardır başarıyla yer alıyoruz" dedi

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Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak sağlam bilançoları, kuvvetli likiditeleri, dayanıklı ve çeşitlendirilmiş portföy yapıları, geniş tedarik zincirleri, çevik yönetim anlayışları ve çalışma arkadaşlarının üstün gayretleri ile 2023’ün ilk 9 ayında başarılı neticeler elde ettiklerini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, 2023 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Konsolide bazda 886,3 milyar TL gelir elde eden Koç Holding, aynı dönemde 53,5 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Böylece son 5 yılda yapılan toplam yatırım tutarı 133,5 milyar TL’ye ulaştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Cumhuriyetin 100’üncü yaşını coşkuyla ve heyecanla kutladıklarını belirterek, 'Cumhuriyet ile doğan ve onunla büyüyen Koç Topluluğu, bir asırdır olduğu gibi bundan sonra da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş uygarlık hedefine sarsılmaz bir bağlılıkla Cumhuriyetimize hizmet, ülkemizin ekonomik büyümesine öncülük etmeye ve toplumsal kalkınma yolunda sorumluluk almaya devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Dünyada jeopolitik risklerin arttığı zorlu piyasa koşullarının ve belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden geçildiğini aktaran Çakıroğlu, 'Koç Topluluğu olarak sağlam bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, dayanıklı ve çeşitlendirilmiş portföy yapımız, geniş tedarik zincirimiz, çevik yönetim anlayışımız ve en önemlisi de çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile 2023’ün ilk 9 ayında başarılı neticeler elde ettik.' açıklamasında bulundu. Çakıroğlu, topluluk şirketlerinin 9 aylık dönemde güçlü bir performans sergilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 'Tüpraş, güçlü bilanço yapısını sürdürerek hissedarlarına ikinci bir temettü dağıtımı kararı alırken, bu çeyrekte yüksek kapasite kullanım oranı ile yurt içi talebi karşıladı.