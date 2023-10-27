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Muz kolilerinin içerisinden kokain fışkırdı! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: 610 kg kokain böyle ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Narkogüç’ operasyonları çerçevesinde Mersin Limanı’nda Ekvador’dan gelen muz yüklü bir konteynerin içerisine gizlenmiş 610 kilogram kokainin ele geçirildiğini bildirdi.

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Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 şüphelinin de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya’nın açıklamalarında, “Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü muz olan konteynerde 610 kg kokain ele geçirdi. Ekvador’dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde ‘Narkogüç’ operasyonu başlatıldı. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek” ifadeleri yer aldı.

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