Anadolu Basın Birliği’nden Cumhuriyet Bayramı mesajı

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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Anadolu Basını’nın, Kurtuluş Savaşı’nın ilk anlarından itibaren M.Kemal Atatürk’ün yanında mücadelede yer aldığını belirten Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, “ Anadolu Basını 100 yıldır, ulu önderinin kendisine verdiği görevin bilincinde, her zaman çağdaş, demokratik, laik Cumhuriyet’ten taraf tavrından milim sapmadan görevine devam etmektedir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 100 yılı geride bırakmasının mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirten Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 100.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz“ şeklinde konuştu.

“Anadolu basını görevini yerine getirdi”

Anadolu Basını’nın milli mücadeledeki rolünü de dile getiren Zor, “Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Hey'et-i Temsiliye adına yayın yapmak için kurdurulan ilk Millî Mücadele gazetesi; İrade-i Milliye, 14 Eylül 1919'da Sivas'ta çıkmaya başlamıştır. Anadolu’da yayımlanan diğer gazeteler de ulu önderin bu tavrını görev addetmiş, ilk andan itibaren Atatürk’ün yanında milli mücadeleye dahil olmuştur. İrade-i Milliye’den Yeni Adana’ya, Hukuk-u Beşer’den İstikbal Gazetesi’ne, milli mücadelenin önemli bir payandası olan Anadolu basını, mücadelenin heyecanını, ruhunu ve direncini güçlü kılmıştır. Milli Mücadele sırasında yerel basın, tam bir haberleşme görevi görmüş, cephe ve cephe gerisinin kademesinde yer alarak Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Büyük Önder Atatürk’ün, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in kabul edildiği TBMM oturumunda, “Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu başaracağı işlerle ispat edecektir. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” sözlerini tüm dünyaya ilk duyuran da Anadolu Basını olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Tarafımız cumhuriyet”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, çağdaş, modern ve laik bir Türkiye için görevlendirdiği basının vazifesinin farkında olduklarını belirten Zor, “ Anadolu Basını 100 yıldır, ulu önderin kendisine verdiği vazifenin bilinciyle, her zaman çağdaş, demokratik, laik Cumhuriyet’ten taraf tavrından milim sapmadan görevine devam etmektedir” dedi.

Zor, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.kuruluş yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.