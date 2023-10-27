BIST 7.706
DOLAR 28,21
EURO 29,83
ALTIN 1.816,41
HABER /  GÜNCEL

Edirne'de 857 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 857 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 857 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 26 şüpheli insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı ve 22 araca el konuldu.

Abone ol

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 857 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor. İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde, 857 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Operasyonlarda 26 şüpheli "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınırken, bu kişilerin kullandıkları tespit edilen 22 araca el konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Basın Birliği’nden Cumhuriyet Bayramı mesajı
Anadolu Basın Birliği’nden Cumhuriyet Bayramı mesajı
Büyük Filistin Mitinginde hangi yollar trafiğe kapanacak?
Büyük Filistin Mitinginde hangi yollar trafiğe kapanacak?
TAB Gıda, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı
TAB Gıda, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı
Karaman'da üvey oğlunun bıçakladığı kişi öldü!
Karaman'da üvey oğlunun bıçakladığı kişi öldü!
İran ordusu 2 gün sürecek geniş çaplı tatbikata başladı!
İran ordusu 2 gün sürecek geniş çaplı tatbikata başladı!
MSB açıkladı! Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe: Teröristler etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe: Teröristler etkisiz hale getirildi
Avukatlar, Can Atalay için adliye önünde nöbet tutacak
Avukatlar, Can Atalay için adliye önünde nöbet tutacak
Türkiye'den 2 yardım uçağı daha Gazze için hareket etti
Türkiye'den 2 yardım uçağı daha Gazze için hareket etti
İslam İşbirliği Teşkilatından Gazze için acilen "maksimum yardım" çağrısı!
İslam İşbirliği Teşkilatından Gazze için acilen "maksimum yardım" çağrısı!
Genç kız, silahla okulu basıp öğrenciyi başından vurdu
Genç kız, silahla okulu basıp öğrenciyi başından vurdu
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Karısına aşkını tazeledi, ertesi gün öldürdü
Karısına aşkını tazeledi, ertesi gün öldürdü