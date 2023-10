Çam kese böceği kabusu: Manavgat’ta 600 çamı kuruttular!

Çam ağaçlarının özsuyunu emerek kurutan böceklerin, Antalya Manavgat'ta 600 Kızılçam ve Fıstık çamını tamamen kuruttukları tespit edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Sorgun Çamlığı’nda İklimsel kuraklık ve Akdeniz çam kese böceğine bağlı kurumuş ağaçları yerinde tespit ediyor. 225 hektarlık alanda yapılan çalışma sonunda tespit edilen kuru ağaçlar kesilerek diğer ağaçlara zarar vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Şelale Orman İşletme Şefi Cemil Caniş, Sorgun Çamlığında 600 dolayında Kızılçam ve Fıstık Çamının tamamen kuruduğunun tespit edildiğini söyledi.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Şelale Orman İşletme Şefliği sorumluluk bölgesinde bulunan Sorgun Çamlığı’nda 225 hektarlık alanda iklimsel kuraklık ve Akdeniz çam kese böceğine bağlı kuruyan ağaçlar tespit edilerek soğuk damga ile damgalama işlemi yapılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda tamamen kuruduğu belirlenen 320 adet Kızılçam ve Fıstık Çamı kesilmek üzere damgalanırken çalışmanın tamamlanmasıyla bu sayının 600 dolayında olmasının beklendiği bildirildi.

Tespitleri yapılan ağaçların devlet üretimi yaptırılarak orman işletme müdürlüğü odun depolarına taşınacağı ve satılmasının ardından devlet ekonomisine katkı sağlayacağı bildirildi.

"Ağaçların özsuyunu emerek kurutuyor"

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Şelale Orman İşletme Şefi Cemil Caniş “Sorgun Çamlığı’nda 225 Hektarlık alanda Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalarda Akdeniz Bölgesi kabuk böceği olarak adlandırılan Akdeniz çam kese böceğinin, özsuyunu emerek kuruttuğu ağaçlar belirlenip kesilmek suretiyle diğer ağaçları kurutmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Kabuk böceğine karşı daha önce Avcı ve parazitoid böcekler kullanarak biyolojik mücadele de yaptık. Bu sayede buradaki zararlı böcek popülasyonunu düşürerek kurumaları en aza indirmeye çalıştık. Mevsimsel kuraklığın artmasıyla da böcek popülasyonu ne yazık ki daha da arttı. Şu an yapılan çalışma ile burada kuruyan ağaçlar buradan bir an önce kaldırılarak bu kanserli olarak tabir ettiğimiz ağaçlardaki zararlı böcekler diğer ağaçlara da zarar vermesin. Hastalıklı bireyler, ormandaki sağlıklı ağaçlara da zarar vermekte ve tehdit oluşturmaktadır. Şu an belirlenerek damgalanan ağaçlar en kısa sürede kesilerek buradan kaldırılacak ve ekonomiye kazandırılacaktır” dedi.