BIST 7.706
DOLAR 28,20
EURO 29,83
ALTIN 1.815,85
HABER /  GÜNCEL

Divan Başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile bir araya geldi

Divan Başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Divan Başkanlığı teklifini kabul etti. 

Abone ol

4-5 Kasım’da 38. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek CHP’de kurultay gündemi sürerken, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile dikkati çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti ve bir saat sürdü.

Farklı araçlarla tesisten ayrılan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Büyük kurultay hazırlıklarını görüşen iki isim, gerginlikten uzak bir kurultay yaşanması dileklerini birbirine aktardı. Görüşmede İmamoğlu’nun, “Kurultay’da Divan Başkanlığı teklifi”nde bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra Özel ile görüştü 

Dün Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüşen ve görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacaklarını belirten Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde de bu kez CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Özel: İmamoğlu’nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olacak CHP Meclis Grup Başkanı Özel de İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı konusunu değerlendirdi. İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı’na olumlu yaklaştıklarını kaydeden Özel, “Birkaç gündür bu konuyla ilgili bilgiler geliyor. Bana resmi olmayan şekilde, bu konuya nasıl bakacağımızla ilgili bir düşünce sorulur oldu. İmamoğlu’nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder” dedi.

CHP son iki kurultayında Divan Başkanlıklarını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Koç Holding yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor
Koç Holding yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor
Çam kese böceği kabusu: Manavgat’ta 600 çamı kuruttular!
Çam kese böceği kabusu: Manavgat’ta 600 çamı kuruttular!
Muz kolilerinin içerisinden kokain fışkırdı! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: 610 kg kokain böyle ele geçirildi
Muz kolilerinin içerisinden kokain fışkırdı! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: 610 kg kokain böyle ele geçirildi
Edirne'de 857 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 857 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Basın Birliği’nden Cumhuriyet Bayramı mesajı
Anadolu Basın Birliği’nden Cumhuriyet Bayramı mesajı
Büyük Filistin Mitinginde hangi yollar trafiğe kapanacak?
Büyük Filistin Mitinginde hangi yollar trafiğe kapanacak?
TAB Gıda, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı
TAB Gıda, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı
Karaman'da üvey oğlunun bıçakladığı kişi öldü!
Karaman'da üvey oğlunun bıçakladığı kişi öldü!
İran ordusu 2 gün sürecek geniş çaplı tatbikata başladı!
İran ordusu 2 gün sürecek geniş çaplı tatbikata başladı!
MSB açıkladı! Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe: Teröristler etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe: Teröristler etkisiz hale getirildi
Avukatlar, Can Atalay için adliye önünde nöbet tutacak
Avukatlar, Can Atalay için adliye önünde nöbet tutacak
Türkiye'den 2 yardım uçağı daha Gazze için hareket etti
Türkiye'den 2 yardım uçağı daha Gazze için hareket etti