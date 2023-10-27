Divan Başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Divan Başkanlığı teklifini kabul etti.

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4-5 Kasım’da 38. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek CHP’de kurultay gündemi sürerken, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile dikkati çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti ve bir saat sürdü.

Farklı araçlarla tesisten ayrılan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Büyük kurultay hazırlıklarını görüşen iki isim, gerginlikten uzak bir kurultay yaşanması dileklerini birbirine aktardı. Görüşmede İmamoğlu’nun, “Kurultay’da Divan Başkanlığı teklifi”nde bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra Özel ile görüştü

Dün Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüşen ve görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacaklarını belirten Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde de bu kez CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Özel: İmamoğlu’nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olacak CHP Meclis Grup Başkanı Özel de İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı konusunu değerlendirdi. İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı’na olumlu yaklaştıklarını kaydeden Özel, “Birkaç gündür bu konuyla ilgili bilgiler geliyor. Bana resmi olmayan şekilde, bu konuya nasıl bakacağımızla ilgili bir düşünce sorulur oldu. İmamoğlu’nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder” dedi.

CHP son iki kurultayında Divan Başkanlıklarını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapmıştı.