"Büyük Filistin Mitingi" için devlet başkanlarına davet! Program belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul’da düzenlenecek Büyük Filistin Mitingi için, savaşın yaşandığı bölgede yer alan ülkelerin devlet başkanlarına özel davet gönderdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası topluma sesleneceği "Büyük Filistin Mitingi", yarın Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. Saat 15.00’te başlayacak ve rekor katılımın gerçekleşmesi beklenen mitinge bölge liderlerinin de davet edilldiği öğrenildi.

SİSİ, KRAL ABDULLAH, SELMAN...

Cumhurbaşkanhlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre İsrail'in Filistindeki şiddetinie güçlü bir karşı duruş sergilemek adına AK Parti tarafından organize edilen mitinge Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Libya ve Lübnan’a devlet başkanları düzeyinde katılım davetiyesi gönderildi.

Mitinge ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.

Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu mitingde sahne alacak

Diğer yandan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı miting programını duyurdu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek mitinge; dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu mitingde sahne alacak" denildi

Sanatçıların yanı sıra STK Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin ismin de davet edildiği mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise ilgisi büyük. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı.