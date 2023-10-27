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Valilikten Ankaralılar için uyarı! 3 gün boyunca bu saatlere dikkat!

Valilikten Ankaralılar için uyarı! 3 gün boyunca bu saatlere dikkat!

Ankara Valiliği Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK Gösteri Uçuşları düzenleneceğini bildirerek Ankaralıları 'yüksek ses'e karşı uyardı.

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Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da SOLOTÜRK Prova ve Gösteri Uçuşları düzenlenecek. Ankara Valiliği, X hesabından prova ve gösteri uçuşları nedeniyle vatandaşları yüksek sese karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada "Oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için 'SOLOTRÜK Prova ve Gösteri Uçuşları Programı' kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Valiliğin paylaşımı şöyle:

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