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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC'li mevkidaşı ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC'li mevkidaşı ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığın sahip olduğu teknolojik altyapının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kullandırılması başta olmak üzere birçok konuda taraflar arasında işbirliğini kuvvetlendirerek, KKTC'nin kalkınması için gereken teknik ve mali destekleri sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik olarak KKTC Maliye Bakanlığına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Bakanlığımızın sahip olduğu teknolojik altyapının KKTC'de kullandırılması başta olmak üzere birçok konuda somut adımlar ile işbirliğimizi kuvvetlendirerek, KKTC'nin kalkınması için gereken teknik ve mali destekleri sağlamaya devam edeceğiz."

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