KYK yurdundaki asansör faciasında ilk gözaltı!

Aydın'da bir KYK yurdunda asansörün düşmesiyle hayatını kaybeden öğrenciye ilişkin olayda ilk gözaltı gerçekleşti. Soruşturma kapsamında olayla ilgili asansörün bakımını yapan firma yetkilisi gözaltına alındı.Abone ol
Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, sıcak gelişme yaşandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.