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1 haftalık bebeği su kanalına bırakıp kaçan kişi annesiymiş

1 haftalık bebeği su kanalına bırakıp kaçan kişi annesiymiş

Kocaeli'de 1 haftalık kız bebeğini su kanalına bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı. Bebeğin sağlık durumu iyiye giderken, kadın polis tarafından gözaltına alındı.

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Kocaeli'de 1 haftalık kız bebeğini su kanalına bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı. Bebeğin sağlık durumu iyiye giderken, kadın polis tarafından gözaltına alındı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 haftalık kız bebeğini su kanalına bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı. Bebeğini resmen ölüme terk eden anne,kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edilecek.

Bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Malta Mahallesi 32. Ada'daki su kanalından gelen ses üzerine vatandaşlar tarafından 1 haftalık kız bebek bulundu. Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Polis ekiplerince bölgedeki kameralar incelenerek, bebeği bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden kadının, bebeğin annesi olduğu öğrenildi. Kadının kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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