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Ekrem İmamoğlu, Divan Başkanlığı görevini kabul etti! 38. Olağan Kurultayı yönetecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekrem İmamoğlu, Divan Başkanlığı görevini kabul etti! 38. Olağan Kurultayı yönetecek

 CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı bildirildi.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da görüştüğü İmamoğlu'na Divan Başkanlığı teklifinde bulundu.

Teklife olumlu yaklaşan İmamoğlu, konuyu diğer aday Özgür Özel ile görüştü.

İmamoğlu, 38. Olağan Kurultayı yönetecek

İmamoğlu ve Özel'in yaptığı görüşmenin ardından her iki adayın da olumlu yaklaşması üzerine Divan Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun önerilmesi kararlaştırıldı.

Kurultay günü verilecek önerge ile İmamoğlu, 38. Olağan Kurultayı yönetecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Parti içinde bazı kesimlerin, İmamoğlu'nun divan başkanlığına "o tarafsız değil" diyerek karşı çıktığı ve Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Divan Başkanı olması için bastırdığı iddia edilmişti.

CHP son iki kurultayında Divan Başkanlıklarını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapmıştı.

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