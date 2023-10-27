"Survivor’a keşke almasaydım" dediği ismi açıkladı! Acun Ilıcalı: Kansız adam sevmem
Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Ilıcalı "'Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna cevap verdi. Acun Ilıcalı net bir isim söylemese de sözlerinden Serkay Tütüncü'yü kastettiğini herkes anladı. Ilıcalı'nın hedefindeki Serkay Tütüncü de bir açıklama yaptı. Tütüncü adeta açtı ağzını yumdu gözünü. İşte detaylar...
Özel yaşamı ve kariyer hayatıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı katıldığı bir programda sert açıklamalarda bulundu.
Nur Tuğba Namlı'nın Youtube programına konuk olan Ilıcalı "'Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
"Var, birkaç kansız çıktı." diyen Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor’ı soruyorlar Survivor’ı bana sormayın' diyor.
Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.' dedi. 'Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim."