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Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi 3 araca zarar verdi

Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi 3 araca zarar verdi

İstanbul'da bir kişi sinir krizi geçirerek evinin penceresinden attığı masa, sandalye ve çöp kutusuyla üç araca zarar verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sinir krizi geçiren kişiyi yakalayarak hastaneye götürdü.

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Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinin penceresinden attığı eşya ile sokaktaki 3 araca zarar verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sinir krizi geçiren kişiyi yakalayarak hastaneye götürdü.

Çöp kutusu attı

Türkali Mahallesi Haremağası Sokak'ta henüz ismi öğrenilemeyen kişi, 5. kattaki evinin penceresinin camını kırdı. Camdan aşağı atılan masa, sandalye ve çöp kutusu park halindeki üç otomobile hasar verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinden eşya atarak 3 araça zarar verdi.

İtfaiye ekipleri, binanın önünde tedbir amaçlı hava yastığı açtı. Evin kilitli kapısını açarak içeri giren polis, sinir krizi geçiren kişiyi yakaladı. Sağlık ekipleri, ilk kontrollerinin ardından polis eşliğinde kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.

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