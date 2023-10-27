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İstanbul'da patlama! Bağcılar'daki patlamada yaralılar var

İSTANBUL Bağcılar'da bir hurdacıda patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi.

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Patlama, Bağcılar'da bulunan bir hurdacı dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken patlama nedeniyle 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken ikinci bir patlamaya karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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