Adnan Oktar'ın kız getirme ekibi, dizilere konu oldu

Ömer ve Bambaşka Biri dizilerinde Adnan Oktar suç örgütünün kız getirme ekibi konu edildi. İki dizide de Oktar'ın ekibinden erkeklerin alışveriş merkezinde bir kadının yanına giderek onu kandırmaya çalışması ekrana getirilecek.

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Kedicik belgeseliyle yeniden gündeme gelen kız getirme ekibi dizilere de konu oldu. Star TV'de yayınlanan Ömer ve FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri dizilerinde Adnan Oktar suç örgütünün alışveriş merkezlerindeki kız getirme operasyonuna yer verildi.



Dizilerin yeni bölümlerinde Oktar ekibinden erkeklerin alışveriş merkezine giderek kadınları kandırmaya çalıştıkları sahne canlandırıldı. Ömer dizisinde Oktar ekibinde yer alarak kadınları kandırmaya çalışan Atilla rolünü başarılı oyuncu Bora Cengiz oynadı. Adnan Oktar'ın kız getirme örgütü, Ömer ve Bambaşka Biri dizilerine konu oldu

Adnan Oktar'ın ekibinde yer alan erkeklerin AVM'lerde peşine düştükleri genç ve gösterişli genç kızlara yaklaşıp kartını verdiği, güvenini kazandıkları bu kızlarla gönül ilişkisi yaşayıp son olarak da "Hoca" lakaplı Oktar'a sundukları iddia edilmiş bu konu da Kedicik belgeselinde detaylarıyla anlatılmıştı.