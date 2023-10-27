Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yurt müdürüne tepki: 'Bu kibir, bu küstahlık...'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zeren Ertaş'ın ölümünü protesto eden üniversite öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" diyen yurt müdürüne tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse ve hiçbir makam, bu ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir" dedi.

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Yurt müdürünün asansör faciası sonucu Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesini protesto eden öğrencilere yönelik sözlerine tepkiler sürüyor.

Yurt müdürünün skandal sözlerine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek. Hiç kimse ve hiçbir makam, bu ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir."