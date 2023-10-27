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102 yaşında yangında öldü

102 yaşında yangında öldü

Ordu'da 102 yaşındaki kişi evinde tutuşan halıdan çıkan dumandan öldü.

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu bir bölümü yanan halıdan çıkan dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Zaferimilli Mahallesi Yüksek Sokak'ta oturan 102 yaşındaki Mustafa Danacı'ya telefonla ulaşamadıkları için eve gelen yakınları, yatağında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Danacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede, elektrikli sobanın devrilmesiyle halının bir bölümünün yandığı, Danacı'nın da dumandan zehirlendiği tespit edildi.

Danacı'nın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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