Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 100 savaş gemisi boğazdan geçecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel İstanbul Boğazı’ndan içlerinde TCG Anadolu’nun da yer aldığı 100 savaş gemisinin geçiş yapacağı bildirilerek tüm vatandaşlar geçit törenine davet edildi.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.