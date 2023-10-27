Rusya duyurdu, Hamas heyeti bugün Moskova'yı ziyaret etti

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 20 gündür bomba yağdırırken bugün Moskova'da dikkat çeken bir zirve gerçekleşti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hamas heyetinin Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ettiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ise, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da yakında Moskova'yı ziyaret edeceğini belirtti.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 20'nci gününde devam ederken, Hamas heyeti Rusya'yı ziyaret etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Hamas temsilcilerinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu aktararak, "Hamas temsilcilerinin Moskova'yı ziyaret ettiğini teyit edebilirim. Temaslar konusunda sizi ayrıntılı olarak bilgilendireceğiz" dedi.

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İsrail'deki Rus vatandaşlarının durumuna da değinen Zaharova, Rus vatandaşlarının tahliyesine devam edildiğini belirtti. Filistin'deki durumun İsrail'e göre daha karmaşık olduğunu belirten Zaharova, "Filistin topraklarındaki özellikle de Gazze Şeridi'ndeki durum İsrail'dekinden daha karmaşık. Bugüne kadar Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerden bin kişi tahliye için diplomatik misyonlarımıza başvuruda bulundu" dedi.