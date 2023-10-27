BIST 7.706
DOLAR 28,12
EURO 29,87
ALTIN 1.822,81
HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu: Kasım ayı askerlik yerleri açıklandı

MSB duyurdu: Kasım ayı askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 2023 Kasım askerlik yerleri sonuçları belli oldu. Askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.

Abone ol

Askerlik yerleri seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. 31 Ağustos'a kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-devlet'te konuya ilişkin bilgilere erişebiliyorlar.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MSB’den yapılan açıklama şöyle:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi 3 araca zarar verdi
Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi 3 araca zarar verdi
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 100 savaş gemisi boğazdan geçecek
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 100 savaş gemisi boğazdan geçecek
İstanbul'da patlama! Bağcılar'daki patlamada yaralılar var
İstanbul'da patlama! Bağcılar'daki patlamada yaralılar var
102 yaşında yangında öldü
102 yaşında yangında öldü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yurt müdürüne tepki: 'Bu kibir, bu küstahlık...'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yurt müdürüne tepki: 'Bu kibir, bu küstahlık...'
Cihat Yaycı Paşa 'Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar' deyip uyardı: Türkiye hedefte
Cihat Yaycı Paşa 'Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar' deyip uyardı: Türkiye hedefte
Adnan Oktar'ın kız getirme ekibi, dizilere konu oldu
Adnan Oktar'ın kız getirme ekibi, dizilere konu oldu
Abdullah Gül'den 'Türk askeri' çıkışı! Mehmetçik Gazze'ye gitsin mi gitmesin mi?
Abdullah Gül'den 'Türk askeri' çıkışı! Mehmetçik Gazze'ye gitsin mi gitmesin mi?
Sivillere silah dağıtan İsrailli Bakan Ben-Gvir'in sicili bozuk çıktı! Öldürülen İzak Rabin detayı
Sivillere silah dağıtan İsrailli Bakan Ben-Gvir'in sicili bozuk çıktı! Öldürülen İzak Rabin detayı
Cumhuriyet'in ilanını gören Ordulu Mehmet dede hayatını kaybetti
Cumhuriyet'in ilanını gören Ordulu Mehmet dede hayatını kaybetti
Hadise Cumhuriyet'in 100. yılında Kartal'da sahneye çıkacak
Hadise Cumhuriyet'in 100. yılında Kartal'da sahneye çıkacak
Ekrem İmamoğlu, Divan Başkanlığı görevini kabul etti! 38. Olağan Kurultayı yönetecek
Ekrem İmamoğlu, Divan Başkanlığı görevini kabul etti! 38. Olağan Kurultayı yönetecek