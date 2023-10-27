MSB duyurdu: Kasım ayı askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 2023 Kasım askerlik yerleri sonuçları belli oldu. Askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.Abone ol
Askerlik yerleri seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. 31 Ağustos'a kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-devlet'te konuya ilişkin bilgilere erişebiliyorlar.
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MSB’den yapılan açıklama şöyle:
"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."