BIST 7.706
DOLAR 28,18
EURO 29,80
ALTIN 1.819,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bir gün önce doğum gününü kutlamış! Katil koca pastasına bakın ne yazdırmış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bir gün önce doğum gününü kutlamış! Katil koca pastasına bakın ne yazdırmış

 Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Kadının olaydan bir gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Abone ol

Pınar Mahallesi'nde dün tartıştığı karısı Seda E'yi (35) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emekli astsubay Yaşar E'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Yaşar E'nin, emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaşamını yitiren kadının cenazesi ise yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Ceyhan Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Olaydan bir gün önce doğum gününü kutlamış

Bu arada, öldürülen Seda E'nin olaydan bir gün önce yakınlarıyla doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Katil zanlısı kocanın da karısının doğum günü için üzerinde, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum." yazılı pasta yaptırdığı ortaya çıktı.

Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden emekli astsubay Yaşar E, dün tartıştığı eşi Seda E'yi çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla vurarak öldürmüştü. Yaşar E, adrese giden polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi kapılarını sanatseverlere açıyor
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi kapılarını sanatseverlere açıyor
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 kişi gözaltında!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 kişi gözaltında!
Marmaray, 10. yaşını kutluyor! Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz!
Marmaray, 10. yaşını kutluyor! Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz!
İstanbul'da hareketli saatler! Sinir krizi geçirip hepsini camdan attı
İstanbul'da hareketli saatler! Sinir krizi geçirip hepsini camdan attı
Bireysel Emeklilik Sistemi 20 yaşında!
Bireysel Emeklilik Sistemi 20 yaşında!
Rusya duyurdu, Hamas heyeti bugün Moskova'yı ziyaret etti
Rusya duyurdu, Hamas heyeti bugün Moskova'yı ziyaret etti
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!
MSB duyurdu: Kasım ayı askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu: Kasım ayı askerlik yerleri açıklandı
Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi 3 araca zarar verdi
Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi 3 araca zarar verdi
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 100 savaş gemisi boğazdan geçecek
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 100 savaş gemisi boğazdan geçecek
İstanbul'da patlama! Bağcılar'daki patlamada yaralılar var
İstanbul'da patlama! Bağcılar'daki patlamada yaralılar var
102 yaşında yangında öldü
102 yaşında yangında öldü