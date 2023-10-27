Bir gün önce doğum gününü kutlamış! Katil koca pastasına bakın ne yazdırmış

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Kadının olaydan bir gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

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Pınar Mahallesi'nde dün tartıştığı karısı Seda E'yi (35) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emekli astsubay Yaşar E'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Yaşar E'nin, emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaşamını yitiren kadının cenazesi ise yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Ceyhan Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Olaydan bir gün önce doğum gününü kutlamış

Bu arada, öldürülen Seda E'nin olaydan bir gün önce yakınlarıyla doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Katil zanlısı kocanın da karısının doğum günü için üzerinde, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum." yazılı pasta yaptırdığı ortaya çıktı.

Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden emekli astsubay Yaşar E, dün tartıştığı eşi Seda E'yi çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla vurarak öldürmüştü. Yaşar E, adrese giden polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.