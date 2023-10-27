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Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov huzurunda iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Berdimuhamedov'un, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un huzurunda iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Türkiye ile Türkmenistan arasında anlaşma imzalandı 

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye-Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Görsel-işitsel Hizmetlere Dair Ortak Yapım Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi

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