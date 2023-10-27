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Muğla Milas'ta genç zabıta memurunun şüpheli ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla Milas'ta genç zabıta memurunun şüpheli ölümü

Milas Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan 27 yaşındaki Yıldıray can Tuğrul evinde ölü bulundu. Tüfekle vurulmuş halde bulunan genç memurun ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, genç adamın intihar etmiş olmasından şüphelenildiği belirtildi.

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Milas'ta derin üzüntüye neden olan olay sabah saatlerinde meydana geldi.

Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan 27 yaşındaki Yıldıray Can Tuğrul, yakınları tarafından evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Olayın ardından hemen bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç zabıta memurunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Tuğrul’un vefatı, ailesini, sevdiklerini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Olayın ardından Yıldıray Can Tuğrul’un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İntihar olmasından endişe edilen olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi.

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