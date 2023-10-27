En son yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu'na büyük şok, Mansur Yavaş rahat! Akşener 'dip' yaptı

Areda-Survey’in 6-9 Ekim tarihleri arasında 3 bin 30 kişi üzerinde yaptığı anketten 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili ipuçları çıktı. "Bu veriler yerel seçimlerde siyasete yeni bir format atılacağını işaret ediyor" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, anketin sonuçlarıyla ilgili "Özellikle muhalefet yerel seçimlerde bir deprem yaşayabilir" yorumu yaptı. İşte Areda-Survey'in anketinden çarpıcı sonuçlar...