En son yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu'na büyük şok, Mansur Yavaş rahat! Akşener 'dip' yaptı
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerle ilgili son anket çıktı. Areda-Survey’in 6-9 Ekim tarihleri arasında 3 bin 30 kişi üzerinde yaptığı ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kaybediyor. Mansur yavaş Ankara'da rahat görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kaybedeceğine inananlar azınlıkta kalırken, Meral Akşener'e güven dip yaptı! Ankete katılanların yüzde 82'si Akşener'e güvenmiyor.
Areda-Survey’in 6-9 Ekim tarihleri arasında 3 bin 30 kişi üzerinde yaptığı anketten 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili ipuçları çıktı. "Bu veriler yerel seçimlerde siyasete yeni bir format atılacağını işaret ediyor" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, anketin sonuçlarıyla ilgili "Özellikle muhalefet yerel seçimlerde bir deprem yaşayabilir" yorumu yaptı. İşte Areda-Survey'in anketinden çarpıcı sonuçlar...
Ekrem İmamoğlu için kötü haber...
"Sizce önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı hangi parti kazanır" sorusuna ankete katılanların yüzde 45.2’si AK Parti yanıtını verirken CHP diyenlerin oranı yüzde 40.9’da kalıyor. Ekrem İmamoğlu’nun ikinci seçimleri yüzde 54’le kazandığı dikkate alınırsa bu veri İmamoğlu açısından tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.
İstanbul seçimini İYİ Parti kazanır diyenler yüzde 3.4 çıkarken, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.8’le dördüncü sırada. HEDEP ismini alan Yeşil Sol Parti kazanır diyenler 2.5 olurken, MHP yüzde 2.4’le altıncı sırada yer aldı.
Ankara'da Mansur Yavaş rahat gibi...
Areda-Survey’in anketine katılanların yüzde 49.5’i 'Ankara'da seçimleri CHP kazanacak' derken AK Parti diyenlerin oranı yüzde 40.4’te kalıyor. Yeşil Sol parti yüzde 2.8 çıkarken İYİ Parti diyenler yüzde 2.3’te kalıyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 1.8 olurken MHP yüzde 1.7 çıkıyor.