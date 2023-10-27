ABD'de Evanjelikler, İsrail için daha fazla destek istiyor!

ABD'de "Hagee Papazları" isimli Evanjelik papaz topluluğu, ABD'li birçok siyasinin katılımıyla İsrail için destek gecesi düzenledi.

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Hagee Papazları'nın internet sitesinde yer alan habere göre, 22 Ekim'de Teksas'ta bir kilisede düzenlenen geceye, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, Arkansas Senatörü Tom Cotton, Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan katıldı.

Hagee Papazları Kurucusu John Hagee, gecede yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Ortada tek devletli bir çözüm var. Bugün de İsrail, yarın da İsrail. Amerika kollarını sıvamalı ve İran'a, İsrail'e yaptıklarından dolayı gününü göstermeli." ifadesini kullandı.

İsrail ile ilgili İncil'den örnekler veren Hagee, "İsrail, Amerika'nın Orta Doğu'daki tek gerçek dostu. İsrail, Tanrı'nın göz bebeğidir." dedi.

Hagee, Yahudi halkının "seçilmiş" olduğunu savunarak, "İsrail'i kutsal saymayı bıraktığımız gün, Tanrı da ABD'yi kutsamayı bırakır." diye konuştu.

Kudüs için de Hagee, "Tanrı, Kudüs'te yaşıyor. Mesih geldiğinde, Washington'a, Berlin'e, BM'ye gelmeyecek. Doğrudan Kudüs'e gidecek, ayaklarını Zeytin Dağı'na basacak ve kutsal hükümdarlığını kuracak." ifadelerini kullandı.

Pompeo da konuşmasında, "Tüm dünya, Yahudi dostlarımızın yalnız olmadığını bilmeli. Hristiyanlar olarak, antisemitizmi reddetmek bizim anlayışımızın merkezinde yer alıyor." görüşünü paylaştı.

Etkinlikte, İsrail ve Yahudi dernekler için 2,9 milyon dolar bağış toplandı.

Hagee Papazları ve Evanjelikler nedir?

Hagee Papazları, John ve Matt Hagee tarafından kurulan bir Hristiyan Evanjelik topluluğu. Aynı zamanda John Hagee, ABD'nin en büyük İsrail yanlısı kuruluşlarından "İsrail için Birleşen Hristiyanlar'ın" da başında bulunuyor.

Hristiyanlıkta, "İncil'i öğretmek, yaymak" anlamına gelen Evanjelizm, ABD'de Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi olarak kabul ediliyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine (yaklaşık 80 milyon) denk gelen Evanjelikler, aynı zamanda "Hristiyan siyonistler" olarak da biliniyor.

Evanjelikler, 1948 yılında Filistin topraklarına kurulan İsrail'in "İncil'in öğretileri doğrultusunda kurulmuş olduğuna", "Hazreti İsa'nın tekrar hayata bu topraklarda geleceğine" ve bu şekilde "dünyanın sonunun" geleceğine inanıyor.

Geleneksel olarak "daha dindar oldukları" gerekçesiyle Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen Evanjeliklerin içindeki beyazlar, son yıllarda yapılan seçimlerde en büyük desteği ise Donald Trump'a verdi.