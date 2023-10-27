102 yaşındaki Mehmet Dede, yangında hayatını kaybetti

Ordu'da evinde kullandığı elektrikli sobadan çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 102 yaşındaki Mehmet Danacı hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, evinde kullandığı elektrikli sobadan çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen, Cumhuriyet'in ilanını gören 102 yaşındaki Mehmet Danacı hayatını kaybetti.

Elektrikli soba devrildi

Olay, Zaferi Milli Mahallesi Yüksek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 102 yaşındaki Mehmet Danacı, gece ısınmak için evinde elektrikli soba kullandı. Sobanın devrilmesi sonucu yerdeki kilim ve yastık küçük çaplı alev aldı. 102 yaşındaki adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Uykusunda hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde Danacı'nın evine giden yakınları, yerde hareketsiz yattığını fark etti. 112'ye ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.