Demet Özdemir sınırları zorladı... Budapeşte pozları sosyal medyayı salladı: Elmas gibisin
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Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir'in Budapeşte pozlarına beğeni yağdı.
Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında sonlanlandıran Demet Özdemir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa Budapeşte pozlarıyla adından söz ettirdi.
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Çıktığı Budapeşte tatilinden karelerini 'Merhaba!' notu ile paylaşan Özdemir'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Güzel oyuncuya; 'Senin bu güzellik halis mi?', 'Yine harika görünüyorsun', 'Ne kadar güzelsin Demet', 'Elmas gibi parlıyorsun' şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Demet Özdemir'in "Budapeşte" pozları...
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