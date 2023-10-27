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Demet Özdemir sınırları zorladı... Budapeşte pozları sosyal medyayı salladı: Elmas gibisin

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Demet Özdemir sınırları zorladı... Budapeşte pozları sosyal medyayı salladı: Elmas gibisin

Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir'in Budapeşte pozlarına beğeni yağdı.

Demet Özdemir sınırları zorladı... Budapeşte pozları sosyal medyayı salladı: Elmas gibisin

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında sonlanlandıran Demet Özdemir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Demet Özdemir sınırları zorladı... Budapeşte pozları sosyal medyayı salladı: Elmas gibisin

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa Budapeşte pozlarıyla adından söz ettirdi.

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Demet Özdemir sınırları zorladı... Budapeşte pozları sosyal medyayı salladı: Elmas gibisin

Çıktığı Budapeşte tatilinden karelerini 'Merhaba!' notu ile paylaşan Özdemir'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Demet Özdemir sınırları zorladı... Budapeşte pozları sosyal medyayı salladı: Elmas gibisin

Güzel oyuncuya; 'Senin bu güzellik halis mi?', 'Yine harika görünüyorsun', 'Ne kadar güzelsin Demet', 'Elmas gibi parlıyorsun' şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Demet Özdemir'in "Budapeşte" pozları... 

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