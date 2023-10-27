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Bu yıl denizlerde palamut yok, 170 liraya kadar çıktı

Bu yıl denizlerde palamut yok, 170 liraya kadar çıktı

Balıkçılar bu yıl palamutta umduklarını bulamadı. Palamudun tanesi tezgahlarda 150 ile 170 liradan satılırken, balık satışı yapan Burçin Doğan, "Bu sene Allah nasip etmedi, az oldu. Hatta son 15 yıla bakıldığında, ilk defa bu kadar az palamut avcılığı oldu" dedi.

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1 Eylül'de kalkan av yasağının ardından denize ağlarını bırakan balıkçılar, palamutta istediğini bulamadı. Palamudun denizde izine çok az rastlanması ile geçen yıllara göre hem satışı hem de fiyatı değişti. Ordu'daki tezgahlarda palamudun tanesi, 150 ile 170 liradan satışa çıktı. Palamuttan vazgeçen balıkçılar da istavrit, mezgit, hamsi, tirsi gibi balıkların avcılığına yoğunlaştı. Bu yıl denizlerde palamut yok! Tane fiyatı 170 liraya kadar çıktı.

 Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurt, "Bu sene palamut hiç olmadı desek, yeridir. Denizden çıkan çok az. Bu nedenle fiyatlar da yüksek oluyor. Palamut, bu zamanlarda dönüş yoluna geçti ama dönüş yolunda da avcılık pek olmadı.

Palamut avcılığından kimse umduğunu bulamadı. Bundan sonra olur mu? Bu biraz şansa bağlı. Balıkçı arkadaşlarımız İstanbul'dan Hopa'ya kadar palamut avcılığı için gerekli çalışmaları yaptılar ama palamut gözükmedi. Şu anda büyük kayıklar hamsiye; küçük kayıklar kefal, mezgit salyangoza bakıyor. Herkes bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışıyor" dedi. Palamut fiyatlarının bundan sonraki günlerde de aynı seviyelerde olacağını belirten Bozkurt, "Palamudun olmaması ile denizlerde istavrit, tirsi bollaştı. 

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