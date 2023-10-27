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Irak'ta Şii milisler ABD askeri üssüne İHA ile saldırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Irak'ta Şii milisler ABD askeri üssüne İHA ile saldırdı

Irak'taki İran destekli Şii milisler, ABD'nin Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Irak'ın batısındaki ABD üssüne yönelik saldırı hakkında Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak'taki İslami direniş cephesinin Irak'ın batısında yer alan Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne İHA ile saldırı gerçekleştirdiği" kaydedildi.

Hizbullah, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a yönelik düzenlediği saldırıda "tarafsız" olmadıklarını ve Filistinli gruplara destek verdiklerini duyurmuştu.

Ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında Lübnan'ın güney sınırında çatışmalar başlamıştı.

Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak İran destekli Iraklı Şii milisler de Hizbullah ve Hamas'ın yanında yer aldıklarını, ABD'nin savaşa müdahil olması halinde Irak ve Suriye'deki hedeflerinin vurulacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

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