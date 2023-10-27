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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Namaz sonrası camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesi bekleniyor.

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