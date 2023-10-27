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Starbucks mağaza zincirlerinde oturma eylemi

Starbucks mağaza zincirlerinde oturma eylemi

AK Parti Gençlik Kolları, AVM 'de Starbucks mağazasında oturma eylemi gerçekleştirdi. İsrail patentli mağazada oturma eylemi gerçekleştiren AK Parti Malatya Gençlik Kolları,"Teşkilat mensuplarımızla alenen katil İsrail devletine destek veren Starbucks mağaza zincirlerinin Malatya Park AVM şubesinde oturma eylemi gerçekleştirdik. "ifadelereini kullandılar.

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AK Parti Gençlik Kolları, AVM 'de Starbucks mağazasında oturma eylemi gerçekleştirdi.

İsrail patentli mağazada oturma eylemi gerçekleştiren AK Parti Malatya Gençlik Kolları,"Teşkilat mensuplarımızla alenen katil İsrail devletine destek veren Starbucks mağaza zincirlerinin Malatya Park AVM şubesinde oturma eylemi gerçekleştirdik. "ifadelereini kullandılar.

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