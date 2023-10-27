Acun Ilıcalı'dan 'kansız adam sevmem' çıkışı: Oklar Serkay Tütüncü'yü işaret ediyor

Acun Ilıcalı, katıldığı bir YouTube yayınında Survivor'a çağırdığı için pişman olduğu bir yarışmacıdan bahsetti ama isim vermedi. Ilıcalı, "Çocuğu biz ünlü ettik şimdi dizide oynuyor ama çıkıp 'Bana Survivor sormayın' diyor. Nankör insan, kansız adam sevmem" dedi. Acun Ilıcalı'nın isim vermediği kişinin Serkay Tütüncü olduğu iddia ediliyor.

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Acun Ilıcalı, Yotube'da yayınlanan 'Nur Tuğba İle Laf Aramızda' programına konuk oldu. Ilıcalı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Nur Tuğba'nın "Survivor'a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?" sorusuna cevap veren Ilıcalı, "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri, bana yanlış olmuş' dedi. Çıktıktan sonra biz de bir program da yaptın' dedim. Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın isim vermediği kişinin, 2016 sezonunda gönüllüler takımında yer alan ve TV8'de 'Para Bende' adında programın sunucularından Serkay Tütüncü olduğu iddia ediliyor.

Survivor'la ilgili soru sormayın!

'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan'a karşı finalde kaybeden Serkay, yarışma sonrası basın mensuplarının kendisine Survivor'la ilgili soru yöneltmesini istememişti.

"İhtimali bile yok"

Survivor Serkay, "Yarışmaya gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim. Yeniden katılmamın ihtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" demişti.

Serkay Tütüncü kimdir?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir, Tire’de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında? Serkay Tütüncü nasıl ünlü oldu? Serkay Tütüncü hangi yapımlarda rol aldı?

2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayınlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı.

2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı.

Televizyon geçmişi

*2016 Survivor 2016

*2016 Para Bende

*2017 Survivor Panorama

*2018 İnsanlık Suçu

*2019 Afili Aşk

*2020 Bay Yanlış

*2021 Masumiyet

*2022- Kusursuz Kiracı