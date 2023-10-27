Deniz Satar'dan "Medyadan ekmek yiyen kadına bak" yorumuna cevap

Spor basınının tanınan ismi Deniz Satar, yurt dışından yayınladığı bir fotoğrafa "Spor medyasından geçimini sağlayan kadın" yazan takipçisine "Kardeşim bitir devletin iletişim fakültesini, çalış 18 yıl bilfiil medya sektöründe, yap 15 bin saatin üzerinde canlı yayını, git Fransız ekmeği ye. Seni tutan mı var?" dedi.

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Spor medyasının tanınan yüzü ve deneyimli sunucusu Deniz Satar, bir fotoğrafına gelen eleştiriye verdiği cevapla gündem yarattı. Deniz Satar, yurt dışından çekilmiş bir pozuna, "Spor medyasından geçimini sağlayan kadın" yorumuna sert tepki gösterdi.

Satar yoruma verdiği cevapta, "Kardeşim bitir devletin iletişim fakültesini, çalış 18 yıl bilfiil medya sektöründe, yap 15 bin saatin üzerinde canlı yayını, git Fransız ekmeği ye. Seni tutan mı var?" ifadelerini kullandı.

Satar daha sonra yaptığı paylaşımda ise 17 yaşındayken sektöre girdiğini belirtip, "Sinirden yaşımı da ifşaladım. Sektöre ilk girdiğim yıl 2004. 17 yaşındayım." dedi.